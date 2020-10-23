Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de antik Mısır dönemine ait tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de, antik Mısır dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca "tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele" kapsamında İzmit ilçesi Sepetçiler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, antik Mısır dönemine ait tanrı ve tanrıçayı simgeleyen 2 mozaik mask heykel ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.G. ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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