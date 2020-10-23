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Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeli yakalandı
[Fotoğraf. AA]
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski cezaevi personeli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda teknisyen olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen Ö.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
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