Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapılmasının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.
Uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 5 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Aramalarda 8 gram toz esrar, uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.K. ve İ.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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