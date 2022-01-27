Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de hırsızlık operasyonu: 5 operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde, tarımsal sulamada kullanılan bahçe dinamolarını çaldıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dinamoları çalınan çiftçilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bahçelerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adreslerde bulunan dinamolar sahiplerine teslim edildi.
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