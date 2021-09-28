Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de ağabeyini ve yeğenini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini ve yeğenini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mersin'de alınan bilgiye göre, dün Taşobası Mahallesi'nde Hüseyin K. (63) ile oğlu Eyüp K'nin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.K'nin (49) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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