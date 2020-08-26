İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda Suriyeli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde, 273 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 35 kilogram nargile kömürü ve elektronik terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.