Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de 273 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda Suriyeli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Evde, 273 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 35 kilogram nargile kömürü ve elektronik terazi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 15:55
- 15:51
- 15:43
- 15:44
- 15:43
Sıradaki Haber
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sinoplularla buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz