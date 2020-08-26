Haber Giriş: Kaynak: AA
Karaman’da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Yangın, Kırbağı Mahallesi 757. Sokak't bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi.
Binanın çatısından dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.
Çatıda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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