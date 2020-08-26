İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda kaçak akaryakıt satışı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, operasyon düzenledikleri depoda 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.