Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 259 kök Hint keneviri ele geçirildi: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Gülnar, Anamur ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 259 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Hint keneviri ekimi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Gülnar, Anamur ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde 259 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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