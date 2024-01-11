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Güncel
AA 11.01.2024 18:51

Mersin'de 17,4 milyon liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de düzenledikleri operasyonda 17 milyon 437 bin lira değerinde "oto teyp ve hoparlör" cinsi eşyaya el koydu.

Mersin'de 17,4 milyon liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk analizleri doğrultusunda, "oto teyp ve hoparlör" cinsi eşyaların yüklü olduğu beyan edilen konteyner, x-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluklar tespit edilen araç, detaylı arama için hangara yönlendirildi. Kontrol aşamasında, eşyanın kıymeti konusunda şüphe duyulması üzerine, ekipler tarafından araştırma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu, beyanname muhteviyatı "oto teyp ve hoparlör" olan eşyaların toplam kıymetleri arasındaki faturadan kaynaklı farkın 236 bin 578 dolar olduğu, istatistiki kıymetten esaslı 5 milyon 664 bin lirası kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Gümrüklenmiş değeri 17 milyon 437 bin lira olan 3 bin 191 "oto teyp" ve 6 bin 70 "hoparlör" cinsi eşyaya el konuldu. Şüpheliler hakkında ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı.

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