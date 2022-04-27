Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, gümrük kaçağı ürün ticareti yaptığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezi ile Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 12 zanlı yakalandı.

Zanlıların evleri, iş yerleri ve araçlarında kaçak 226 telefon, 2 bin 878 paket sigara, 121,8 kilogram nargile tütünü, 18,4 kilogram çay, 10 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), pompalı tüfek ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.