Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 30 Afganistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Van Düzensiz Göçmenler
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