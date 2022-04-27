Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, merkeze bağlı köylerdeki güvenlik korucu başları ile iftarda bir araya geldi.

Akbıyık, kentin huzur ve güvenliği için güvenlik güçleriyle birlikte görev yapan güvenlik korucularının sorun ve taleplerini dinledi.

Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da katıldı.