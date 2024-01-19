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Güncel
İHA 19.01.2024 09:37

Merkezefendi'de akademik resim kursu kayıtları başladı

Merkezefendi Belediyesi’nin sanatla iç içe bir nesillerin yetişmesi için açtığı akademik resim kursu kayıtları başladı.

Merkezefendi'de akademik resim kursu kayıtları başladı

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanında gençlere ve yetişkinlere yönelik kurslar açmaya devam ediyor.

Talepler doğrultusunda ücretsiz akademik resim kursu açan Merkezefendi Belediyesi, Güzel Sanatlar Lisesi’ne ve fakültesine hazırlanmak isteyen öğrencilere, perspektif, desen çalışması ve temel sanat eğitim dersleri verecek. 14 yaş ve üzerindeki sanatseverlerin başvurabileceği Akademik Resim kursu kayıtları, Merkezefendi Sanat Merkezi’nden şahsen yapılacak. Başvuruların başladığı kursta, kontenjan dolana kadar kayıtlar devam edecek.

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