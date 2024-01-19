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Güncel
AA 19.01.2024 09:33

Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Aralarında alacak meselesi bulunan F.K. ile İ.İ, D-130 kara yolu Körfez Mahallesi'ndeki tadilat aşamasındaki bir iş yerinde tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda F.K, pompalı tüfeğiyle İ.İ'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli F.K, daha sonra İ.İ'nin ortağı E.Y'nin Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi'ndeki evine pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Saldırıda, saçmalar evin camına isabet etti.

Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden araçla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan şüpheli F.K, 30 Kasım 2023'te de iş ortağını av tüfeğiyle rehin almasına ilişkin gözaltına alınmıştı.

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