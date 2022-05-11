Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte 2022?
Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.
Merkez Bankası toplantı tarihleri
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022
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