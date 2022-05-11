TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

Merkez Bankası toplantı tarihleri

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022