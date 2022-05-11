Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 10 sahte külçe altın ele geçirildi: 3 gözaltı
Gaziantep'te sahte altın, bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoban kent girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 el telsizi, 2 tabanca, 103 fişek, 51 sikke, sahte olduğu belirlenen 10 külçe altın, 30 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, radar tespit cihazı, çok sayıda askeri malzeme ve dijital malzeme ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Altın Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Otomobilin motor bölümüne giren tavşan kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz