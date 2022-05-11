Hayvan hırsızlığı ve yasal olmayan hayvan nakli ile mücadele kapsamında Döğüşbelen Yol Kontrol Noktası'nda bir kamyoneti durduran jandarma ekipleri, araçta kesilmiş halde 9 küçükbaş hayvan bulunduğu tespit etti.

Belgesi olmadığı belirlenen imha edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü İ.A'ya idari para cezası uygulandı.