Kozağaç ve İkizce mahallelerindeki ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve 4 uçak, 38 helikopter, 40 arazöz, çok sayıda iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile günler sonra kontrol altına alınan yangın nedeniyle bölgede çam ağaçları küle döndü.

Menteşe Belediyesi personeli, Menteşe Kent Konseyi, mahalle sakinleri ve gönüllülerin katılımıyla Kozağaç Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde çevre temizliği yapıldı.

Katılımcılar ile temizlik yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sürecinde tüm güçleri ile yangının kontrol altına alınması için çalıştıklarını anımsattı.

Yüzde 80'i orman olan Menteşe'de yaklaşık 10 bin hektarın üzerinde bir alanın yandığını dile getiren Gümüş, şunları söyledi:

"Yangının kontrol altına alınmasında kırsalda yaşayan, bölgeyi tanıyan orman köylümüzün de emeği çok büyük. Şimdi de Kozağaç Mahallemizde çevre temizliği etkinliği için bir aradayız. Orman yangınlarının bir nedeni de bu alanlara bilinçsizce bırakılan çöpler. Yeniden bu tarz bir yangın ile karşılaşmamak adına ormanlarımızı, doğamızı temiz tutmalıyız."

Gümüş, çevre temizliğinde 50 torba çöp toplandığını belirtti.