İl Sağlık Müdürlüğünce, aşı çalışmalarının hız kazanması amacıyla 3 meydana yerleştirilen mobil aşı konteyneri hizmete açıldı.

Vatandaşlar, sadece kayıt formu doldurarak aşı yaptırma imkanı buldu.

İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Ulu Cami meydanındaki konteynere yaptığı ziyarette, kent genelinde yaklaşık 1 milyon 80 bin vatandaşın ilk doz aşısını yaptırdığını, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısının ise yaklaşık 830 bin olduğunu söyledi.

Vatandaşlar için birçok noktada aşı hizmeti verildiğini belirten Ceviz, "Mobil ekiplerimiz evlerde, iş yerlerinde ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde de aşılama hizmetlerine devam ediyor. Halkımızın hizmetindeyiz. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber ettik." dedi.

Ceviz, vatandaşların mobil aşı konteynerlerine ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız günlük hayatlarından eksik kalmadan aşılarını rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Amacımız aşıyla toplumsal bağışıklığı sağlamak." ifadesini kullandı.

Aşı yaptıran bir vatandaştan da uygulamadan dolayı memnun olduğunu söyledi.