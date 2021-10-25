Kaymakamlık, Türkiye Satranç Federasyonu, Mazıdağı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen turnuvaya çevre il ve ilçelerden de katılım sağlandı.

7-8 yaş , 9-12 yaş ve açık olmak üzere 3 kategoriden oluşan turnuvaya toplam 105 sporcu katıldı.

2 gün süren turnuva sonunda dereceye girenlere Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş'ün de katıldığı törenle ödülleri verildi.

Görmüş, turnuvaya 10 farklı ilden katılım sağlandığını belirterek, turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Satrancın analitik düşünme sistemini, sayısal yeteneği ve hafızayı geliştiren bir spor dalı olduğunu belirten Görmüş, satrancın ilçede yaygınlaşması için bu tarz yarışmaların devam edeceğini kaydetti.

Yarışmada dereceye giremeyerek üzülen minik sporcuya satranç takımı hediye eden Görmüş, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Turnuvaya Kızıltepe ilçesinden katılarak 7-8 yaş kategorisinde birinci olan Sevim Sarıdağ, kazandığı para ödülünü Mardin Hayvan Barınağına bağışlayacağını belirtti.