Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapılarak ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafoda akıma kapılan işçi ağır yaralandı.
Bir dağıtım firmasında çalışan Mehmet A, Toros Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermeye çalıştığı trafoda akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Adana
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