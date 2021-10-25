Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Sebahattin Yazıcı, AA muhabirine, Trabzon'da hayvanların rehabilite edildiği tek merkez olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin yaklaşık 4 yıl önce faaliyete geçtiğini söyledi.

Yazıcı, 450 hayvan kapasiteli merkezde sadece köpeklere baktıklarını, ilerleyen zamanlarda kediler için de aynı hizmeti vereceklerini belirterek, merkezde şu anda yaklaşık 210 köpek bulunduğunu aktardı.

Merkezde yapılan işlemler hakkında bilgi veren Yazıcı, "İçlerinde hamile, yeni doğum yapmış, annesini kaybeden, tehlikeli ırk olarak adlandırılan hayvanlarımız var. İlçelerimizden de bize gelen hayvanlarımız var. Onları rehabilite ettikten en geç 20 gün sonra getiren ilçe belediyelerine teslim ediyoruz." dedi.

Yazıcı, hayvanlara yönelik faaliyet gösteren derneklerle sürekli iş birliği yaptıklarına değinerek, hayvanları sahiplendirmek adına da bu derneklerle çeşitli projeler yürüttüklerini anlattı.

Sahiplendirilecek köpeklerin fotoğraflarını internet sitelerinde yayımladıklarını, sahiplenmek isteyenlerin oradan başvuruda bulunduğunu aktaran Yazıcı, bir diğer uygulamalarının da Beşirli Mahallesi'ndeki Sahipsiz Canlar Sevgi Merkezi olduğunu ifade etti.

Yazıcı, sevgi merkezinin kent merkezinde bulunmasından dolayı hayvanseverlerin köpeklere ulaşmalarının daha kolay olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derneklerimizin yardımıyla internet sitesinden hayvanları getireceğimiz gün konusunda duyuru yapıyoruz. Çocuklar burada hayvanları gezdirip sevebiliyorlar, mamalarını veriyorlar, onlarla oynuyorlar. İsteyenler de ebeveynlerinin vasıtasıyla can bağı kurduğunu, sıcaklık hissettiğini sahiplenerek alıyorlar. Diğer hayvanlarımızı da rehabilitasyon merkezilerimize yeniden götürüyoruz ama buraya gelen hayvanlarımızın çoğunluğunu sahiplendirerek buradan ayrılıyoruz."

"Hayvanlarla ilgilenen çocuklarda iletişim bilinci de gelişiyor"

Amaçlarının hayvanları satın almadan sahiplendirmek olduğuna vurgu yapan Yazıcı, "Buraya getirdiğimiz köpeklerin hepsi kısırlaştırılmıştır. Yetişkinlerin 'Seni ısırır, bundan kaç, yaklaşma.' gibi uyarıları olmadığı sürece korku ve endişe taşımayan çocuklarla hayvanlar arasında bir sevgi yumağı oluşuyor. Bu çocuklar ilerleyen yaşlarda daha merhametli olurken hayvansever özelliğini de küçük yaşta kazanıyor. Hayvanlarla ilgilenen çocuklarda iletişim bilinci de gelişiyor." diye konuştu.

Yazıcı, derneklerle iş birliğiyle, son 6 aydır rehabilitasyon merkezindeki hayvanlarla vatandaşları buluşturduklarını anlatarak, "Sahiplenmenin yolu rehabilite ettiklerimizden geçmeli, mutlak suretle satın almaya karşı durmalıyız. Canlı sahiplenirken de bir heves olarak buna kalkışmamalıyız. Çünkü hayvanlarda terk edilme duygusu oluşuyor ve sokakta yaşamadıkları için bırakıldıklarında çeşitli hastalıklar meydana geliyor." dedi.

"Kafeslerin ardında tutulmaktansa insanlarla iç içe yaşamaları en önemli şey"

Hayvanseverlerden Sedanur Yıldız ise yurt dışındaki projelerin Trabzon'da da uygulanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok tatlı canlar var. Bakacak yerimiz yok ancak burada onlarla iletişim kurmak, yardımcı olmak bizim için çok değerli. Belediyeye de uygulamadan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İleride bir hayvan sahiplenmek istediğini kaydeden Yıdız, "Çünkü onlar da bir can, onların da sevgiye ihtiyacı var. Kafeslerin ardında tutulmaktansa insanlarla iç içe yaşamaları en önemli şey." değerlendirmesinde bulundu.

Yavru köpeklerle ilgilenen 4 yaşındaki Nisan Ece Şılbır da hayvanları çok sevdiğini belirterek, evlerinde iki kediye baktıkları için alamayacağını ancak imkanı olsa köpek almak istediğini söyledi.