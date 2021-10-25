Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de park halindeki otomobile tüfekle ateş açan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de park halindeki otomobile tüfekle ateş açan zanlı yakalandı.
Osmaniye'de Adnan Menderes Bulvarında park halindeki 80 HH 686 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş edildiğini gören çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, zanlı A.İ.M'yi gözaltına aldı.
A.İ.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Osmaniye
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