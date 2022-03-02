#SONDAKİKA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. https://t.co/392CslHoVX pic.twitter.com/dfG7nsXqMC

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye, salgının ciddiyetini ilk kavaran ülkelerden biri oldu. Bütün mücadelemiz aynı ciddiyetle devam etti."

"Bugün serbestlikten söz edeceğim. Bugün her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi."

"Salgın hastalığın en az etkilediği ülkeler arasındayız."

"Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken covid ile mücadelenin aşı ile verileceğidir."

"Salgını hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkaracağız."

"Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil.

"HES Kodu uygulaması kaldırıldı"

"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."

Okullardaki tedbirlerde değişiklik

"Okullarda iki COVID-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif olan izole edilecektir."

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı

Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

"TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz."

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu devam edecek

"Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz."