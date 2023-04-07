Marmaris'te yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

Siteler Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen yetim çocuklar ve ailelerinin özel konuk olduğu iftar programında çocuklara hediyeler dağıtıldı.

İftara, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Vakıf Mütevelli Heyeti ve Marmaris Belediye Başkan Vekili Ali Kırlı, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, İlçe Müftüsü Yunus Acar, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, mahalle muhtarları, vakfa kayıtlı ihtiyaç sahipleri katıldı.