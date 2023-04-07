Antalya'da seraya uyuşturucu operasyonu

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla; Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Manavgat’ın turizm bölgelerinde E.S., U.C.A., B.Ç., F.D., M.K. ve A.T. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ederek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi elde edildi.



Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslara ait 4 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapıldı. 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi Şahısların ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramada; 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız Baretta marka tabanca, 11 adet 7,65 milimetre çapında MKE yapımı dolu fişek, 2 kilo 500 gram skunk, her bir kökte ortalama 25 sömek skunk bulunan 110 kök skunk bitkisi, 3x4 metre uzunluğunda 4 adet iklimlendirme çadırı, 3 adet motorlu hava filtresi ve 36 adet motorlu gün beyazı lambası ele geçirildi.



Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 6 kişi yasa dışı kenevir ekimi, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından Manavgat Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.