Lavrov: Akkuyu Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/Atx4uoRbZh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2023

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Batı Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça ihlal ediyor. Kolektif Batı'nın yapıcı olmayan bir gündemi var. Bu siyaseti gütmeye devam ediyorlar. Kamuoyuna açık bir şekilde diyorlar ki Rusya’yı sahada yeneceklermiş. Uluslararası alanda bir rakip görmek istemiyorlar kendilerine. Bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Rusya’yı yendikleri zaman sıra Çin’e gelecek. ABD’nin çıkarlarına uymalarını bekliyorlar.

Akkuyu Nükleer Santrali inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir.

Türkiye’de bir gaz merkezi kurulacak. Geçen sene liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulmsıyla ilgili bir karar aldılar. Bu kararın ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlamış olduk.