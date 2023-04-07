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Güncel
AA 07.04.2023 12:38

Lavrov: Akkuyu Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Akkuyu Nükleer Santrali inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir" dedi.

Lavrov: Akkuyu Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

 


 

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Batı Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça ihlal ediyor. Kolektif Batı'nın yapıcı olmayan bir gündemi var. Bu siyaseti gütmeye devam ediyorlar. Kamuoyuna açık bir şekilde diyorlar ki Rusya’yı sahada yeneceklermiş. Uluslararası alanda bir rakip görmek istemiyorlar kendilerine. Bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Rusya’yı yendikleri zaman sıra Çin’e gelecek. ABD’nin çıkarlarına uymalarını bekliyorlar.

Akkuyu Nükleer Santrali inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir.

Türkiye’de bir gaz merkezi kurulacak. Geçen sene liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulmsıyla ilgili bir karar aldılar. Bu kararın ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlamış olduk.

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