Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde 29 Temmuz'da başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan yangında bazı okullar ile birçok öğrencinin yaşadığı evler zarar gördü.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel ve şube müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Osmaniye Mahallesi'nde yangında zarar gören evlerinin yerine yenisi yapılan Yılmaz ailesini ziyaret etti.

Ailenin ilkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki kızları Merve Yılmaz'a, yanan oyuncak kedisinin yerine yenisi hediye edildi.

Oyuncak kedisi olmadan uyuyamadığını belirten Merve'nin yaşadığı sevinç ailesini de mutlu etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince, yangından etkilenen bütün mahallelerdeki öğrenciler ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.