Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Teknedeki 63 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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