Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 05:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de ağzından 3 balık kancası çıkarılan martı doğaya salındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda vatandaşlar tarafından bulunan ve ağzından balık kancaları çıkarılan martı tedavisinin ardından doğaya salındı.
Kentte ağzından yaralı halde bulunan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.
Ağzından 3 balık kancası çıkarılan martı, yeniden doğal ortamına bırakıldı.
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