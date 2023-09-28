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Güncel
AA 28.09.2023 17:16

Marmaris'te gönüllüler orman ve sahilde temizlik yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çevre gönüllüleri belediye ekipleriyle ormanlık alan ve sahildeki atıkları topladı.

Marmaris'te gönüllüler orman ve sahilde temizlik yaptı

Adaköy Mahallesi'nin Yalancıboğaz ve Aktaş mevkilerinde gerçekleştirilen etkinliğe seyahat acentesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 40 kadar gönüllü ile Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Ormanlık alan ile 3 kilometrelik sahil boyunca temizlik yapan katılımcılar, 2 saat boyunca 20 torba atık topladı.

Belediye işçilerince traktörlere yüklenen atıklar, çöp depolama tesisine götürüldü.

Marmaris Doğa Gönüllüleri Derneği üyelerinden Sinan Ünsal, Marmaris'in temiz kalması ve çevrenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Seyahat acentesinin yetkilisi Joe Hapron ise yaşadıkları bölgeye katkı sunmak için etkinlikte yer aldıklarını dile getirdi.

Doğaya karşı duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Hapron, etkinliğe katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

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