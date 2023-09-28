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Güncel
İHA 28.09.2023 17:22

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklu

Zonguldak'ta polis ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklu

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Kdz. Ereğli Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından B.B., S.S., B.T. ve M.Ö. isimli dört şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyon neticesinde ölümcül etkiye sahip 38,2 gram uyuşturucu madde, 119 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

B.B., S.S. ve B.T. isimli şüphelilere "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak"" suçundan işlem yapılırken, M.Ö. isimli şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli; nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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