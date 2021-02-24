Marmara Denizi'nde 79 yıl önce batan Kurtuluş gemisi anısına tören yapıldı
Balıkesir'de, 79 yıl önce Marmara Adası kuzey sahilinde Saraylar Mahallesi açığında batan Kurtuluş gemisi anısına tören düzenlendi.
Marmara Adalar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Türk Kızılay iş birliğiyle organize edilen anma etkinliği kapsamında ilk tören, geminin battığı Domuz Burnu'nda gerçekleştirildi. Teknelerden suya çelenk bırakıldı.
Daha sonra Saraylar Mahallesi'nde "Yükü İnsanlık Olan Kurtuluş Gemisi" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı. Program, "Barışı Taşıyan Gemi Kurtuluş" belgeselinin yönetmeni Erhan Cerrahoğlu'nun çevrim içi katıldığı söyleşiyle sona erdi.
Törenlere, Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, Belediye Başkan Vekili Recep Ali Ayaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, İlçe Emniyet Amiri Uğur Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökmen Orak, Liman Başkanı Fikret Ayaz ve Türk Kızılay temsilcileri katıldı.
İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanlılara 4 kez insani yardım malzemesi götüren Kurtuluş gemisi, 5'inci seferinde 20 Şubat 1942'de Marmara Adası yakınında Domuz Burnu'na çarparak batmış, 34 kişilik mürettebat karaya çıkarak kurtulmuştu.
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