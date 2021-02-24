Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karasu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karasu-Kocaali yolunda seyreden M.T.C. idaresindeki 54 ZP 875 plakalı otomobil ile Aşağı Aziziye Mahallesi mevkisinde anayola çıkmakta olan A.K. yönetimindeki 41 EG 649 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü A.K. ile yanında bulunan bir kişi, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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