Kazada hafif yaralanan sürücü A.K. ile yanında bulunan bir kişi, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Karasu-Kocaali yolunda seyreden M.T.C. idaresindeki 54 ZP 875 plakalı otomobil ile Aşağı Aziziye Mahallesi mevkisinde anayola çıkmakta olan A.K. yönetimindeki 41 EG 649 plakalı otomobil çarpıştı.

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