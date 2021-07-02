Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Bölge genelinde az bulutlu ve açık, Trakya'nın kuzeyinde ise parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Yağış Hava Durumu
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