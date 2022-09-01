Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'deki kavgada 5 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Mardin'de inşaat işçileri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın av tüfeği ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.
Etiketler: Kavga
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