Johnson, başbakan olarak yaptığı son konuşmada, Suffolk bölgesinde Fransız enerji şirketi EDF tarafından yapılacak 20 milyar sterlinlik nükleer santral için 700 milyon sterlin hükümet fonu sağlayacaklarını duyurdu.

Başbakan Johnson, petrol ve doğal gaz fiyatlarında küresel çapta artışına neden olan Rusya-Ukrayna savaşının, İngiltere'de yeni nükleer üretim kapasitesine duyulan ihtiyacı gösterdiğini ifade etti.

Nükleer enerji konusundaki tutumları nedeniyle önceki parti liderlerini eleştiren Johnson, kendi hükümetinin İngiliz enerji güvenliği stratejisinin, "geçmişin kronik hatalarını düzeltmek ve ihtiyaç duyulan uzun vadeli kararları almak" olduğunu söyledi.

Johnson, "Sizewell C Nükleer Santrali'yle devam etmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden anlaşmaya 700 milyon sterlin koyuyoruz ki bu, parlamentoda son yatırım aşamasına kadar büyük ölçekli bir nükleer proje geliştirmek için mevcut olan 1,7 milyar sterlinlik hükümet fonunun sadece bir kısmı." dedi.

Santralin faaliyete geçeceğinden emin olduğunu dile getiren Johnson, kararın muhtemelen birkaç hafta içinde alınacağını da sözlerine ekledi.

Sizewell C Nükleer Santrali'nin, İngiltere'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 7'sini karşılaması ve 60 yıl boyunca faaliyet göstermesi öngörülüyor.