Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cüneyt Cabir Baturay'ın kullandığı motosikletle Abdussamet K. idaresindeki otomobil, Kepeci Mahallesi 1219 Sokak'ta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Baturay, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Abdussamet K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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