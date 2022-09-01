Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı.
İlçe merkezinde hareket etmekte zorlanan akbabayı görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi.
İlçeye giden ekipler, vatandaşlardan teslim aldıkları akbabayı kent merkezine getirdi.
DKMP Veteriner Hekimi Mehmet Yıldız tarafından yapılan kontrollerde yediği bir şeyden zehirlendiği belirlenen akbabanın tedavisine başlandı.
Akbaba'nın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.
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