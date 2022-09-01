Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir Şube Müdürü Hasan Yoldaş, kurumun, istihdamı artırmak, korumak, gelir kaybına uğrayan vatandaşlara işsizlik maaşı bağlamak, herhangi bir mesleği olmayan işsizlere mesleki eğitim sağlamak gibi görevleri amaç edindiğini söyledi.

Bu kapsamda 2022'nin 8 ayında özel sektörden 16 bin 621 normal, 4 bin 481 engelli, 54 eski hükümlü olmak üzere 17 bin 102 açık iş talebi alındığını aktaran Yoldaş, şu bilgileri paylaştı:

"Aynı dönemde kurumumuza başvuran iş arayan vatandaşlarımızdan 11 bin 51 normal, 209 engelli, 33 eski hükümlü olmak üzere 11 bin 293 vatandaşımız kurum aracılığı ile işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirmenin cinsiyet bazlı dağılımda ise 6 bin 534 erkek, 4 bin 759 kişinin kadın olduğu görülmektedir. Bu toplam işe yerleştirme sayıları incelendiğinde ise açılan 520 işbaşı eğitim programından 2 bin 94 katılımcının, açılan 4 meslek edinme programından ise 138 katılımcının işe yerleştiği görülmekte olup; açılan bu kurs ve programlara 43 milyon 771 bin 284 lira ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca kurumumuza müracaat eden 46 bin 209 vatandaşımız ile bireysel görüşme yapılarak danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Yine bu kapsamda bin 892 iş arayan vatandaşımıza iş arama becerileri ve mülakat tekniklerine yönelik eğitimler verilmiştir."

Yoldaş, işten ayrılarak kuruma müracaat eden 10 bin 822 kişiden durumları uygun olan 8 bin 537 kişiye işsizlik ödeneği bağlanması suretiyle toplam 50 milyon 466 bin 507 lira ödeme gerçekleştirildiğini söyledi.