Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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