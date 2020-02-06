Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kışın zor şartlarında sokak hayvanları için çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda hayvanların rüzgardan etkilenmemesi için barınakların etrafına branda çekilirken yuvalara ise elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi.

Barınakta yapılan çalışmalarla sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oldu. Hayvanların yeme, içme, aşı ve gerekli bakımları barınakta devam etmekte.

Türkiye’de örnek gösterilecek bir hayvan barınağına sahip olduklarını ifade eden Yaman, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Yaman, "Burada engelli, yavru ve diğer hayvanları soğuktan koruyarak sıcak bir yuvaya sahip oldular. Bu konuda barınakta çalışan arkadaşlarımızda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar" dedi.