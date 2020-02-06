Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı sahilindeki plajlarda doğaya zararlı atık ve çöpleri topladı.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, daha temiz, daha güzel bir Sinop için çalıştıklarını belirterek, çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Bu arada belediye ekipleri, vatandaşlara sahillere çöp atmamaları uyarısında bulundu.