Mardin'de yetişen "Anıtlı kara nohut"u tescil yolunda

Mardin'in Midyat ilesine bağlı kırsal Anıtlı Mahallesi'nde yetişen kara nohut yüksek besin değeriyle rağbet görüyor.

Nohutun bilinirliğinin artırılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve Türkiye Biyologlar Derneği'nin katkılarıyla Anıtlı Meryem Ana Süryani Manastırı ve Kiliseleri Derneği tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna "Anıtlı kara nohut" ismiyle coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, yaptığı açıklamada, Anıtlı Mahallesi'nin köklü bir tarım geçmişine sahip, geçmişiyle yüzyıllardır yörenin kara nohut üretiminin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kara nohutun bölge ekonomisinin bir parçası olduğunu kaydeden Baştürk, "Kara nohut ve Anıtlı köyü, Mardin ilimizin tarım tarihi ve mirasının ayrılmaz bir parçası olmakla beraber, yerel ekonomi ve kültür açısından da önemli bir yere sahip. Anıtlı köyüne ait 'Anıtlı kara nohut' 14 Eylül'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuru kayda geçmiştir" dedi.

İlçe Tarım Müdürü Kadri Tutak da dünya genelinde besin değerleri ve insan sağlığı açısından önemi fark edilen kara nohutun, zengin antioksidan içeriği ile beyaz nohutlardan tamamen farklı olduğunu aktardı.

Kara nohutun ayrıca yüksek protein, lif, demir, vitamin ile iyi bir omega 3 ve omega 6 kaynağı olduğunu dile getiren Tutak, " 2 bin yıllık tarihi geçmişi olan Anıtlı köyünde yetişen kara nohut için başvuru yapıldı. Anıtlı kara nohutu türünün yerel olarak bölgeye uyum sağlamış, bölge yaşayanlarının belirttiğine göre yaklaşık 1100 yıllık geçmişi olan ata tohumlarından elde ediliyor" ifadelerini kullandı.

Midyat Ziraat Odası Başkanı Abdulhalim Gümüş de kara nohutun yüksek protein oranıyla vejetaryen mutfağını süslediğine dikkati çekerek, "Böyle değerli bir ürünün coğrafi işaretini almak pazarlama açısından çok önemli. Markalaşma ve pazarlama çağımızın olmazsa olmazlarından yerel yönetim desteğiyle bölge halkı için süper bir fırsat olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kentte yöresel yemek yapan aşçı Zelal Türk de kara nohutun genelde Güney Amerika'da yetiştirildiğini ve bölgede çok yaygın bir üretimin yapılmadığını anlatarak, "Coğrafi işaret hem ekonomik açıdan hem de içiriğinde yüksek besin değerinin olması sağlık açısından katkı sağlayacak. Çok nadir bulunan bir ürün. Bunu ayrıca Mardin yöresel yemeklerinde kullanmayı düşünüyoruz. Mardin için ayrı bir zenginlik oldu" diye konuştu.