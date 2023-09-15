Düzce'de "huzur" operasyonu

Düzce Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Başsavcılık koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve diğer suçlara yönelik soruşturmalar kapsamında belirlenen 9 adrese şafak vakti "huzur" operasyonu düzenledi.

Adreslerde 334 sentetik ecza, 200 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram esrar, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 29 mermi, tabanca parçaları ve tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli gözaltına alındı.