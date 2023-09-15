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Güncel
AA 15.09.2023 16:31

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinliklerine katılım çağrısı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, esnafı ve vatandaşları Ahilik Haftası etkinliklerine davet etti.

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinliklerine katılım çağrısı
[Fotograf: AA]

Ahi Evran Külliyesi'nde gazetecilere açıklama yapan Buhara, Ahilik değerlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ahilik Haftası'nın bu yıl da birbirinden özel program ve etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Ahiliğin, dürüstlük, sevgi, dostluk, hoşgörü, bilgi, cömertlik, yardımlaşma ve dayanışmanın yaşamla iç içe geçmiş hali olduğunu vurgulayan Buhara, "Ahi Evran-ı Veli'nin 'Hak ile sabır dileyip bize gele bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' düsturuna uygun olarak şehrimizin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK, TESKOMB ve esnaf teşkilatlarımızın yanı sıra ilimizdeki tüm kurumların katılımı ile düzenlenen etkinliklerin en iyi şekilde icra edilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Ahilik Haftası etkinliklerinden de bahseden Burada, kutlamalara tüm halkı davet etti.

Kırşehir Ahilik Müzesi açılışının da 23 Eylül'de gerçekleştirileceğini vurgulayan Buhara, şu bilgileri verdi:

"Müzede Ahilik ritüellerinin anlatıldığı hem de Ahiliğin tarihinin anlatıldığı kısımlar var. Bizim kültürel değerlerimiz var. Esnafımızın ürettiği malzemelerle birlikte dericilik, demircilik, hasırcılık, terzi ve benzeri alanlarda yapılan işler sergileniyor. Teknoloji ile bütünleşik bir müze olacak. Türkiye'nin en büyük bütünleşik ekranı diyebileceğimiz ekran var, bunda şed kuşatması başta olmak üzere Ahilik değerleri genç nesillerimize, gelen misafirlere aktarılacak. Müzede hem teknoloji hem de geleneksel üretim malzemelerimiz var." diye konuştu.

Konuşmasının ardından müzeyi inceleyen Vali Buhara'ya Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, daire amirleri ile esnaf temsilcileri eşlik etti.

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