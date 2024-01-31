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Güncel
AA 31.01.2024 09:39

Mardin'de üzerinde ve evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, üzerinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Mardin'de üzerinde ve evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında durdurdukları bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde buldu.

Şüphelinin evinde yapılan aramada da 37,37 gram esrar, 31,62 gram eroin, 5,06 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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