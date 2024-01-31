Açık -0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.01.2024 06:31

Bolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

Bolu’da akşam saatlerinde At Yaylası’ndan şehir merkezine yiyecek aramaya inen yılkı atları görüntülendi.

Bolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
[Fotograf: İHA]

Boş arsada bulunan silaj paketlerini yerken görüntülenen atlar için Bolu Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Bolu merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası’nın meşhur yılkı atları şehir merkezine indi. Ormanlık alandan Kürkçüler Mahallesi’ne inen vahşi atlar, çevrede yiyecek aradı.

Bolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

Araçların geçtiği yolun ortasında durarak yol kenarlarında yiyecek arayan atlar, bir süre sonra Kürkçüler Mahallesi’ndeki boş arsada bulunan silaj paketlerini fark etti. Yılkı atları, silaj paketlerini delerek içerisindeki mısır silajlarını yedi. Durum Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Olay yerine saman ve buğday çuvalları ile gelen ekipler aç kalan yılkı atlarını besledi. 

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:15
İngiltere'de AB'siz dördüncü yıl: Geri dönüş isteği ön plana çıkıyor
07:12
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki çalışmalarını anlattı
07:11
Piyangoyu kazanan kadın, arabasını arkadaşına bir sterline sattı
06:51
Antalya'da yanan müstakil ev küle döndü
06:54
Maldivler'de kabine kavgası: Milletvekilleri arasında arbede çıktı
06:22
Malatya'da konteyner yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki çalışmalarını anlattı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki çalışmalarını anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ